Facebook Smartwatch: Arbeitet der Social-Media-Konzern an einer eigenen Uhr?

Die Apple Watch führte einen regelrechten Siegeszug im Bereich der intelligenten Uhren und hat den Markt auch erst so richtig angekurbelt. Gleich danach sitzt Samsungs Galaxy Watch-Serie in Lauerstellung und dann kommen schon teils unzählige Fitnesstracker. Vielleicht erwartet uns ja schon bald der nächste Kassenschlager und dieser könnte ausgerechnet von Facebook kommen. Das Social-Media-Unternehmen plant laut einem Bericht eine eigene Smartwatch zu einem sensationellen Preis.

Facebook Smartwatch: Fitness, Messenger und ein niedriger Preis?

Der Bericht stammt von The Information und beruft sich auf vier Personen, die mit der Entwicklung betraut sein sollen. Die Facebook Smartwatch soll demnach den Fokus auf Fitness-Funktionen und Gesundheit legen und dafür auch entsprechende Apps wie Apple Health, Google Fit oder Drittanbieter-Anwendungen wie Peloton. Als Betriebssystem soll eine auf Basis von Google Android entwickelte Software zum Einsatz kommen. Allerdings soll der Konzern auch an einem eigenen System arbeiten, dass zukünftig in weiteren Hardware-Produkten des Netzwerks zum Einsatz kommen soll.

Auch eine große Verzahnung der hauseigenen Dienste sei geplant, wie die Internetseite berichtet. So sollen WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram tief integriert werden und ebenfalls einen Grossteil des Fokus des Zubehörs ausmachen. Dank mobiler Internetverbindung soll die Uhr auch permanent online sein, damit ihr zu jederzeit zurückschreiben oder Statusbeiträge verfassen könnt. Oder einfach nur auf dem Laufenden bleibt.