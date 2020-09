Neue Echo Modelle: Amazon überarbeitet seine Lautsprecher radikal

Übrigens ist der Leuchtring nun an einer anderen Stelle eingesetzt. Alle Modelle leuchten nun an der Unterseite knapp über der Stellfläche. Laut Amazon soll der Ring aber weiterhin sehr gut sichtbar sein, da er von den Oberflächen, auf denen die Amazon Echo-Modelle stehen, gut reflektiert werden soll. Ob das auch in der Praxis so ankommt, müssen wir demnächst einmal in Augenschein nehmen.

Gleich zwei neue Amazon Echo Dot stellte der grösste Online-Versandhändler vor und aktualisiert damit auch die kleinste Modellreihe im Sortiment. Auch der Dot ist nun kugelrund und kommt in zwei Versionen auf den Markt. So gibt es auch hier wieder eine Version mit Uhr, die über ein neues LED-Display dargestellt wird. Beide Lautsprecher haben einen 41 Millimeter grossen Lautsprecher verbaut, der trotz der geringen Grösse noch einen passablen Klang liefern soll.

Amazon Echo Show 10: Neues Display dreht sich in alle Richtungen

Aber auch der neue Echo Show kann auf einige neue Highlights setzen. Besonders das 10 Zoll grosse Display dürfte vielen hier ins Auge springen. Dieses dreht sich im neuen Modell automatisch in die Richtung der Person, die zum neuen Echo Show 10 spricht. Man muss den Lautsprecher also nicht verrücken oder selbst drehen. Amazon verwendet dafür einen laut eigener Aussage komplett geräuschlosen Motor. Für die Lokalisierung der Personen wird ein interner Algorithmus verwendet, der die Berechnungen im Echo Show selbst vornimmt. Die Daten verlassen also nicht das Modell und werden auch nicht an Amazon gesendet.

Am Display selbst ist auch wieder eine Kamera zu sehen. Diese setzt auf einen 13 MP Weitwinkelsensor, der vornehmlich für die Videotelefonie gedacht ist. Ihr könnt aber auch mit der Alexa-App auf die Kamera selbst zugreifen und den Echo Show 10 drehen. Über einen Zoom lässt sich so der gesamte Raum erfassen, in dem der Amazon Echo Show 10 steht.