Faltbares Google Pixel: Hinweise in neuster Android-Beta aufgetaucht

Auch wenn es noch nicht viele Alternativen gibt und Samsung den Markt aktuell beherrscht, so liegen faltbare Smartphones im Trend. Auch der Android-Hersteller Google wurde mit einem faltbaren Handy in Verbindung gebracht und die Entwicklung ist ein offenes Geheimnis. Eine Vorstellung blieb bislang aus. Nun sind neue Hinweise in der neusten Android-Beta aufgetaucht.

Android 12L Beta verrät mehr über ein mögliches Google Pixel Foldable

Stein des Anstoßes ist die Android 12L Beta, ein Betriebssystem, das extra für Geräte mit riesigem Display konzipiert ist. Dort im Code findet sich eine Animation eines faltbaren Smartphones, eines sogenannten Foldable mit Google Logo im Display. Die Animation trägt übrigens den Codename „Pipit“, wie 9to5google auf ihrem Blog berichten. Es könnte sich also um ein Google Pixel Foldable handeln. Da es sich aber nur um ein animiertes Bild handelt, gibt das Magazin zu bedenken, dass das Design nicht unbedingt final sein muss.

Zudem wäre es möglich, dass Google die Animation sogar wieder aus der Beta entfernt, sobald die finale Version von Android 12L auf den Markt geworfen wird. Bei der Gerüchtelage ist also Vorsicht geboten, auch wenn bereits viele Hinweise im Netz existieren, die den Suchmaschinenriesen mit einem eigenen Foldable in Verbindung bringen. Laut der Berechnungen von 9to5google soll das Modell in den Bildern ein Bildformat von 7:8 liefern und könnte eine Diagonale von 7,6 Zoll bieten. Zudem sieht es dem neuen Oppo N ähnlich, das allerdings nicht nach Europa kommt.