Fairphone 2: Hersteller bietet Update-Support auf Apple-Niveau!

Wenn es um Updates geht, macht Apple aktuell noch keiner etwas vor. Das mittlerweile sieben Jahre alte iPhone 6S wird derzeit immer noch versorgt. Eine Annehmlichkeit von der viele Android-Nutzer nur träumen können, denn Samsung hat erst stolz verkündet, Flaggschiffe bis zu vier Jahre zu versorgen und da sind gerade einmal drei grosse Android-Versionen drin. Der umweltbewusste Hersteller Fairphone macht es allerdings besser: Das Fairphone 2 geht nun genau wie das iPhone 6S ebenfalls in sein siebtes. Update-Jahr.

FairPhone 2 bekommt Android 10 und damit bereits sieben Jahre Updates!

In einer Pressemitteilung verkündete Fairphone, dass ihr zweites Modell – das Fairphone 2 – Android 10 erhält. Zugegeben: Es ist nicht die neuste Version, wie beispielsweise das Android 12 Update, aber es ist dennoch ein neues Betriebssystem, denn bislang gab es nur Android 9. Zudem erhält das Fairphone 2 auch noch weitere wichtige Sicherheitsupdates und mit der neuen Aktualisierung kommt ein immer noch viel genutztes System zum Einsatz, was die Kompatibilität für Apps erhöht.

Einfach ist das allerdings nicht, wie der Hersteller selbst zugibt. In einem Q&A für Fans, erklären Entwickler, wie aufwändig es ist, ein Smartphone über einen so langen Zeitraum zu versorgen und zu unterstützen. Und man bedenke: Hersteller wie Samsung, Xiaomi und Co. haben deutlich mehr Modelle auf dem Markt. Es gibt zumindest einen kleinen Einblick in die Arbeit der Menschen rund um das Fairphone und dass sich die Arbeit durchaus lohnt. Schliesslich können Kund:innen auf eine lange Unterstützung hoffen, auch bei den Nachfolgenden Geräten wie dem Fairphone 3 und dem erst im vergangenen Jahr vorgestellten Fairphone 4.