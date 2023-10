Ende von Windows Phone sieht Microsoft-CEO heute als Fehler

Lesedauer: < 1 Minute

Nadella hatte den Posten als CEO erst gerade angetreten und vor allem die negativen Schlagzeilen zu Windows Phone und Nokia beherrschten die Schlagzeilen. Die Rede war von vielen Entlassungen, die Verkleinerungen der Teams und dem stagnierenden Zahlen der Windows Phone Geräte. Auch das bekannte “UWP”-Versprechen, wurde gar nicht oder nur in ganz seltenen Fällen gehalten, dass Apps nahtlos zwischen Handys und Windows-PCs funktionieren. In dieser Zeit traf der neue CEO von Microsoft eine Entscheidung und zwar sich aus dem Smartphone-Business zurückzuziehen. Auf die Frage was er am meisten als CEO bereue, kam folgende Antwort:

Der damalige CEO Steve Ballmer ignorierte das Apple iPhone und Android damals komplett. Wobei das iPhone eigentlich nicht ignoriert, sondern sogar noch von ihm in einem Interview regelrecht ausgelacht wurde. Eine Situation die übrigens zu zahlreichen Memes führte. Während also Android und iOS so richtig Fahrt aufnahmen, hielt Microsoft unter Ballmer erstmal an dem alten Windows Mobile fest, was zu weiteren Problemen führte. Windows Mobile war schon langer nicht mehr zeitgemäss. Windows Phone kam damals viel zu spät und Nadella zog dann schlussendlich auch nur noch den Stecker, nach unzähligen Eskapaden.

