Diablo Immortal erscheint Anfang Juni – Welche Handy-Hardware braucht ihr?

Diablo Immortal ist eines der aktuell heiss ersehntesten Handy-Spiele und hat nun endgültig einen Release-Termin erhalten. Lange müssen wir zumindest nicht mehr warten, bis das Spiel für Android und iOS erscheint. Zudem hat Blizzard eine Liste mit kompatiblen Prozessoren und Modellen veröffentlicht. Zudem gibt es in diesem Zuge eine kleine Überraschung.

Diablo Immortal erscheint am 2. Juni – Auch mit Mittelklasse-Handys kompatibel

Erst einmal die wirklich gute Nachricht vorweg: Das Warten hat nun ein Ende! Bereits am 2. Juni 2022 erscheint Diablo Immortal für Android-Handys und Apple iPhone in Europa. In China und einigen weiteren Testländern, ist der Titel bereits in gewisser Weise verfügbar. Eine Uhrzeit gibt es derzeit nicht, aber in den Beschreibungen der App Store-Einträge ist zu lesen, dass es unter Umständen einen sogenannten Pre-Load geben könnte. Kommt dieser, könnt ihr Diablo Immortal für iOS und Android schon vor dem offiziellen Start schon einmal herunterladen. Insgesamt beträgt der Download knapp über 3 GB für beide Systeme.

Interessant sind übrigens auch die von Blizzard kommunizierten Anforderungen für Handys. Denn wie es den offiziellen Angaben nach aussieht, dürfen auch Mittelklasse-Modelle, fast schon bis zur unteren Grenze, ebenfalls mitspielen.

Diese Handys sind offiziell mit Diablo Immortal kompatibel

Mindestens ab einem Snapdragon 660 Prozessor mit Adern 512 GPU oder neuer

Mindestens ab einem Exynos 9611 Prozessor mit Mali-G62 MP3 oder neuer

Für Android werden mindestens 2 GB RAM empfohlen

Ab einem iPhone 6s oder neuer

Bei Apple-Geräten ist die Angabe der Mindestanforderung natürlich wesentlich einfacher, da man hier als Minimalangabe lediglich das zuletzt unterstützte Gerät nennen muss. Android hat es mit der Fülle an Modellen und Prozessoren da noch etwas schwieriger. Angaben zu MediaTek oder Google Tensor gibt es aktuell von Blizzard allerdings noch nicht.