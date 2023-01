Datenschutz-Bussgelder erreichen Rekordhöhe: 1.6 Milliarden Euro für Verstösse in 2022

Die Bussgelder für Verstösse gegen den Datenschutz haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Laut eines durch die Anwaltskanzlei DLA Piper veröffentlichten Bericht haben die Bussgelder im Jahr 2022 eine Rekordhöhe von über 1,6 Milliarden Euro erreicht. Dies ist ein Anstieg von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Studie deckt massenweise Verstösse gegen die DSGVO auf

Die höheren Bussgelder sind vor allem auf die strengeren Regulierungen und die zunehmende Durchsetzung von Datenschutzgesetzen wie der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zurückzuführen. Unternehmen, die gegen diese Gesetze verstossen, riskieren hohe Strafen, die sich auf mehrere Prozent des weltweiten Jahresumsatzes beziehen können. Allerdings geht es allgemein um Verstösse gegen Datenschutz-Vergehen, die DSGVO ist lediglich ein Teil davon.

Der Bericht zeigt auch, dass Unternehmen in Europa besonders häufig von Bussgeldern betroffen sind, insbesondere aus Frankreich und Deutschland. Unternehmen in den USA und anderen Regionen haben jedoch ebenfalls zunehmend mit Bussgeldern in Europa konfrontiert. Betrachtet man den Anstieg der ausgestellten Strafen von über 50 Prozent, so erscheint die Tendenz stark steigend und dürfte auch in den nächsten Jahren weiter hochgehen. Grade Unternehmen im Social-Media-Bereich stehen hier im Fokus.