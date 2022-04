Controller wird als Gaming-Zubehör wird immer beliebter

Gaming am PC. Da denken viele wohl zuerst an Tastatur und Maus. Klar, denn so ein Gaming Keyboard kommt nicht nur mit über hundert Tasten und meist auch einer RGB-Beleuchtung daher, sondern ist auch hochgradig individualisierbar. Da lässt sich der Tastendruck, der Hubweg, das Feedback und natürlich die Belegung für jedes Spiel so einstellen, wie man es gerne möchte. Für Pro Gamer gibt es oft nichts besseres.

Doch das könnte sich auch ändern. Denn ein Controller gehört für eine Mehrheit der Videospielfans zur Grundausstattung. Laut einer aktuellen Umfrage nutzten im vergangen Jahr 2021 stolze 73 Prozent aller aktiven Gamer:innen auf Konsole und/oder PC ein Gamepad. Während auch die Zahl der Personen mit mindestens einem Gaming Headet im Verlauf der vergangenen zwei Jahre anstieg, ist vor allem PC-Zubehör seit Beginn der SARS-2 CoVID-19 Corona-Pandemie gefragter denn je.