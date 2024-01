CES 2024: Sennheiser Momentum True Wireless 4 offiziell vorgestellt

Lesedauer: < 1 Minute

Sennheiser zeigt auf der CES 2024 in Las Vegas seine neuen Momentum True Wireless 4 und bringt damit die neuste Generation seiner beliebten Oberklasse-In-Ears auf den Markt. Interessant sind hier aber vor allem die neuen Funktionen. Noch weiter verbessertes ANC und AuraCast sind hier zwei Stichpunkte.

AuraCast, verbessertes ANC und eine sehr hohe Akkulaufzeit

Das Design dürfte einigen bekannt vorkommen, die sich graziel im Bereich der In-Ear-Kopfhörer bewegen. Denn der Vorgänger sah fast schon identisch aus. Nur kleinere Design-Merkmale setzen hier Unterschied, fallen aber nur bei direktem Vergleich auf. Dafür stechen andere Features innerhalb der Köfphörer heraus, die Sennheiser ebenfalls verraten hat. Darunter der Multicast-Standard AuraCast und ein deutlich verbesserter Sound.

Ein eher seltenes Feature, dass aber unter den richtigen Umständen praktisch sein kann. So kann ein Kopfhörer sein Audio-Signal über AuraCast an weitere beliebig viele Kopfhörer senden, die dieses unterstützen. Auch hat Sennheiser laut eigener Aussage das ANC deutlich verbessert. Wir fanden bereits in unserem Test der Momentum True Wireless 3 das ANC wirklich enorm gut. Ein erneuter Sprung wäre jedenfalls eine Ansage! Zudem unterstützen die neuen Sennheiser-In-Ears die Codecs SBC, AAC, aptX sowie aptX Adaptive.

Eine weitere Aufrüstung gabs beim Funkstandard Bluetooth. Hier können die Momentum True Wireless 4 nun auf Bluetooth 5.4 zurückgreifen, was ebenfalls ein erheblicher Fortschritt ist. Nur zum Vergleich: Viele aktuelle und wohl auch noch kommende High-End-Smartphones setzen meist noch auf Bluetooth 5.3. Übrigens soll die Akkulaufzeit steigen. Laut Sennheiser sind mit aktiviertem ANC gleich 7 Stunden für beide Stöpsel drin. Das ist durchaus viel. Inklusive Ladeschale soll eine Gesamtlaufzeit von bis zu 30 Stunden möglich sein. Aufgeladen wird per USB-C-Anschluss.