CES 2024: Amazfit zeigt mit Helio Ring ersten eigenen Smartring

Das auf Fitness-Gadgets spezialiserte Unternehmen Amazfit hat auf der CES 2024 seinen ersten eigenen Smartring vorgestellt. Der Amazfit Helio Ring soll vor allem Athleten beim Sport unterstützen und diverse Vitalfunktionen überwachen, allerdings deutlich unauffälliger als eine Smartwatch am Arm dabei agieren.

Amazfit Helio für Leistungssporttreibende entwickelt

Laut Amazfit könne der Helio Ring “umfassende Daten bezüglich des geistigen und körperlichen Zustands des Benutzenden mit einer Genauigkeit überwachen, die nur bei einem am Finger getragenen Wearable möglich ist.” Auch wenn wir diese Aussage akuell etwas schwammig finden, da wir über Smartringe aktuell noch nicht all zu viel wissen, so klingt zumindest das Vorgaben sehr interessant.

Dank der vom Smartring gesammelten Daten und der sogenannten Zepp-App, sollen Nutzende eine aktive und aufschlussreiche Übersicht erhalten. So sollt ihr besser einschätzen können, ob nun eine Pause dringend notwendig wird oder eben noch nicht. Der Amazfit Helio Ring kann beispielsweise als eigenständiges Gerät oder als ergänzende Einheit zusammen mit einer Amazfit-Smartwatch getragen werden. Hier verspricht der Hersteller eine gute Zusammenarbeit zwischen Uhr und Ring für noch tiefergehende Analysen und Daten für den sportlichen Alltag.