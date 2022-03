Call of Duty: Warzone kommt für Smartphones – Activision bestätigt Entwicklung

Die mobile Spielwelt ist mittlerweile mit richtig guten und grossen Titeln gespickt. Genshin Impact, Oceanhorn 2 oder auch GRID Motorsport sind nur einige Beispiele für grandiose Titel mit Vollpreischarakter. Nun kündigt Activision einen der beliebtesten Battle Royale Spiele überhaupt für Smartphones an: Call of Duty Warzone kommt für Handys.

Call of Duty Warzone für Smartphones: Entwicklung wird wohl noch dauern

Beim Thema Battle Royale führt meist kein Weg an den Namen PUBG, Fortnite oder Apex Legends vorbei. Die beiden ersteren sind sogar für Smartphones verfügbar. Einer davon erlaubt sogar Crossplay mit anderen Plattformen. Call of Duty (CoD) Warzone ist aber ebenfalls ein echter Kracher gehört mittlerweile zu den führenden Marken in dem Genre. Der Titel ist für PlayStation, Xbox und PC erhältlich. Eine mobile Version für Smartphones gibt es bislang noch nicht. Das ändert sich aber nun in der Zukunft, wie Activision selbst angekündigt hat.

CoD Warzone wird aktuell vom Studio sowohl für iOS als auch für Android entwickelt. Eine erste Einschätzung zum Game oder dem Fortschritt gibt es aber nicht. Lediglich eine Teaser-Grafik ist zu sehen, die eher ein Artwork als echte In-Game-Grafik zeigt. Zudem ist die Ankündigung auch gleichzeitig eine Stellenausschreibung. Es werden hier Personen im Bereich Netzwerktechnik und Programmierung sowie Game-Design gesucht. Das könnte bedeuten, dass es noch ein etwas längerer Weg bis zum Release sein dürfte. Ob tatsächlich auch Crossplay über alle Plattformen möglich sein könnte, steht aktuell noch in den Sternen.