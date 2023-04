BMW Digital Key Plus: Auch Android-Handys können nun als Autoschlüssel agieren

Lesedauer: < 1 Minute

Aktuell ging dies nun für einige Zeit nur mit iPhones, die den Digital Key Plus in der hauseigenen Wallet integrieren können. Damit habt ihr die Möglichkeit euer Auto zu entsperren und sogar zu starten. Android-Handys blieben nun eine ganze Zeit lang aussen vor, was sich aber nun recht schnell ändern soll, wie BMW in einer eigenen Mitteilung bestätigt.

BMW Digital Key Plus funktioniert mit ausgewählten Android-Handys

Seit 2021 kommen Fans mit iPhones bereits in den Genuss, der von BMW bereitgestellten Digital Key Plus Funktion. Ihr könnt damit euer Auto nicht nur aufschliessen, sondern tatsächlich auch starten. Das kann vor allem dann helfen, wenn ihr einen Ersatzschlüssel oder dergleichen benötigt oder einfach auch den eigenen Komfort erhöhen. Für Android ist die Funktion ebenfalls angekündigt gewesen, befand sich aber nun deutlich länger in Entwicklung. Doch erste ausgewählte Geräte können nun ebenfalls auf Digital Key Plus zurückgreifen.

Nun kann das Feature ab sofort auch auf den aktuellen Smartphone-Modellen Samsung Galaxy S23, S23+ und Ultra sowie dem Google Pixel 7 und dem Pixel 7 Pro eingerichtet werden. Eine Reihe älterer Modelle mit entsprechender Hardware ist ebenfalls kompatibel. Beispielsweise das Google Pixel 6 oder auch die Serie rund um das Samsung Galaxy S21 sowie Galaxy S22. Voraussetzung ist allerdings Android 13.1 oder neuer, um die neue BMW-Funktion auf einem Android-Smartphone nutzen zu können.