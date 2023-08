Baldur’s Gate 3 läuft auf Apple Prozessoren in sehr hohen Grafikeinstellungen

Lesedauer: < 1 Minute

Hierbei gibt das Entwicklerstudio bereits in den Anforderungen zum Spiel bekannt, welche Apple -Modelle unterstützt werden. Laut der Liste wird mindestens ein 2.6GHz Quad-Core Intel Core i7 mit 8 GB RAM empfohlen. Als GPU sollte mindestens eine Radeon 460 mit 4 GB VRAM in eurem MacBook stecken. Wollt ihr bei älteren Intel-MacBooks sehr hohe Grafikeinstellungen erreichen, sollte schon ein 2.3GHz 8-Core Intel Core i9 mit 16 GB RAM und einer Radeon Pro 5500M mit 8 GB VRAM im System stecken. Wesentlich entspannter wird es aber mit Apples M-Prozessoren.

Baldur’s Gate 3 ist da und das Mega-Rollenspiel bricht aktuell einige Rekorde und dürfte in die Liste für die Awards der besten Spiele für 2023 eingehen. Der Titel ist übrigens für Windows PC (klar…), Konsolen wie Xbox Series und PlayStation 5, aber auch für macOS entwickelt. Letzteres gar mit nativer Unterstützung für Apples hauseigene Prozessoren wie M1 Pro oder M2 und schlägt sich auf diesen Modellen mehr als nur hervorragend.

In den Systemanforderungen gibt Larian Studios übrigens an, dass mit “empfohlenen Einstellungen” hohe oder gar Ultra-Einstellungen bei gleichzeitig hoher Bildrate gemeint ist. Leider lies sich dieses aber bislang noch nicht verifizieren, da Baldur’s Gate 3 bisher nur für Konsolen und Windows-PC verfügbar ist. Ein Zocken auf macOS ist aktuell noch nicht möglich, soll aber in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Ein Release ist nach aktuellem Stand für Anfang September geplant.

Quelle: Larian Forums und Steam