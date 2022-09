ASUS stellt Zenbook 17 OLED Fold mit faltbarem Display offiziell vor

Die IFA 2022 ist voll im Gange, allerdings haben viele grosse Hersteller und Anbieter ihre Teilnahme vom Event abgesagt. Grosse Provider wie Telekom oder Vodafone sind nicht dabei. Auch Sony hat die Messe dieses Jahr offiziell abgesagt. ASUS hingegen war da und hat auch etwas zeigen können. Unter anderem neue faltbare Notebooks mit OLED-Display. Günstig ist das aber nicht.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED – Display lässt sich in der Mitte falten

Bereits auf der CES 2022 haben ASUS und Intel das Modell gezeigt und angeteasert. Auf der IFA 2022 in Berlin ist es nun Realität. Das 17 Zoll OLED-Display lässt sich falten, ist im 4:3-Format verbaut und löst in 2560 × 1920 Pixel auf. Die Anzeige wird mit 60 Hertz wiedergegeben. Laut ASUS sollen sich unterschiedliche Nutzungszenarien ergeben, wenn ihr das Display in der Mitte faltet. Das sieht auf den ersten Blick tatsächlich spektakulär aus. Die eine Hälfte des Display liegt dann flach auf dem Tisch auf. Hier können dann zum Beispiel Steuerelemente für Schnittprogramme oder andere produktive Aktivitäten genutzt werden. Das Scharnier soll mindestens bis zu 30’000 Faltvorgänger aushalten.

Verbaut ist übrigens ein Intel Core i5 der Alderlake-Generation und 16 GB LPDDR5 RAM. Beim internen Speicher setzt der Hersteller auf eine 1 TB grosse SSD. Zudem ist ein 75 Wh grosser Akku verbaut, allerdings hält sich ASUS noch mit Angaben zur Laufzeit, auch in der Pressemitteilung, zurück. Das Gesamtgewicht ohne Tastatur beträgt laut Hersteller 1.5 Kilogramm. Das ist anhand der verbauten Technik schon ein sehr ordentlicher Wert.