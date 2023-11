Asus RoG Ally auf Amazon aktuell deutlich reduziert – Allerdings mit kleinem Haken

Lesedauer: 2 Minuten

Bei Amazon gibt es aktuell zig interessante Angebote. Das ist vor allem dem Black November geschuldet, der gegen Mitte des Monats gar in der berühmten Black Week endet und wir haben auch noch die Cyber Week vor uns. Besonders interessant dürfte aber das auf Amazon erhältliche RoG Ally sein. Dieses ist in besonderer Form recht günstig dort zu haben.

Asus RoG Ally in Grundversion reduziert – Allerdings nicht als Z1-Extreme

Das Steam Deck ist was den Anschub in der PC-Gaming-Handheld-Branche betrifft wohl der derzeitige Platzhirsch. Mit dem Lenovo Legion Go nähert sich aber aktuell grosse Konkurrenz. Das bereits länger erhältliche RoG Ally ist ebenfalls beliebt. Die Windows-Modelle kosten aber im Vergleich zum Steam Deck auch einiges mehr, was der Black November aber nun unter Umständen ein wenig kaschieren kann. So findet ihr das Asus RoG Ally dort in der 512 GB Version und mit Ryzen Z1-Prozessor für gerade einmal 599 Euro und sogar “auf Lager”. Normalerweise werden 699 Euro UVP fällig.