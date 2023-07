WWDC: Acht neue Funktionen von iOS 17, die bald auf iPhones kommen

Lesedauer: 2 Minuten

Der Worldwide Developers Conference (WWDC) ist das alljährliche Treffen von Apple, bei dem sich das Who’s Who des grössten Unternehmens der Welt trifft, um über die neuesten technischen Entwicklungen zu sprechen und eigene Entwicklungen vorzustellen.

In diesem Artikel werden wir das neueste iOS-Update vorstellen, aber auch das Betriebssystem iOS 17, dass noch im Jahr 2023 veröffentlicht wird.

Wenn man sich also fragt, worauf man bei der Veröffentlichung im September achten sollte, so werden wir in diesem Artikel das neueste iOS-Update vorstellen, aber auch auf das Betriebssystem iOS 17 eingehen. Wir zeigen die acht wichtigsten Updates.

Personalisierte Kontaktposter

Erinnert ihr euch noch an das Update zur Bildschirmanpassung, das mit iOS 16 kam? Nun, Apple hat diese Funktionalität jetzt mit der Einführung von Kontaktpostern in der Kontakte-App ausgeweitet. Dieses Feature ermöglicht es, ein eigenes Foto oder ein Memoji auszuwählen und es mit der bevorzugten Schriftart und individuellem Stil anzupassen.

Man kannst diese personalisierten Poster dann problemlos mit anderen iPhone-Usern teilen, indem man die neue NameDrop-Funktion verwendet, auf die wir später in diesem Artikel noch kommen werden.

Live Sprachnachrichten

Mit Live Voicemail bietet iOS 17 Echtzeit-Transkriptionen eingehender Anrufe und stellt sicher, dass man kein wichtiges Detail verpasst. Während man die Nachricht anhört, erscheint eine Transkription der Nachricht auf dem iPhone. So kannst man die Priorität des eingehenden Anrufs prüfen und entscheiden, ob man ihn annehmen oder sofort zurückrufen möchte.

Ziel der Funktion ist, dass keine wichtigen Informationen mehr verpasst werden, wenn man eine Voicemail versehentlich löscht oder gerade nicht anhören kann.