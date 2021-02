Steve Jobs: Bewerbung des damals 18-jährigen Apple-Gründers wird versteigert

Wann bekommt man schon einmal eine Berufs-Bewerbung des Apple Gründers zu sehen? Der damals 18-jährige Steve Jobs hat ein Bewerbungs-Formular ausgefüllt und dieses auch selbst unterzeichnet. Das Dokument wurde bereits einmal versteigert und soll nun noch einmal unter den Hammer kommen. Interessant sind vor allem die in dem Schreiben getätigten Angaben.

Steve Jobs Bewerbung: Erfahrungen mit Taschenrechnern und Computern

Die Bewerbung von Steve Jobs wird auf das Jahr 1973 datiert und dürfte in etwa in der Zeit entstanden sein, als der spätere Apple-Gründer entweder kurz vor seinem Abbruch des Literaturwissenschaften-Studiums stand oder sogar kurz danach. Besonders ins Auge fallen natürlich die angegebenen Fähigkeiten von Steve Jobs, die sich mit Computern befassen.

So gibt er an, Taschenrechner- und Computerkenntnisse zu haben und sich für Bereiche in der Elektro-Technik sowie für Jobs als digitaler Entwicklungsingenieur zu interessieren. Das Feld oben rechts, mit der Angabe in welcher Position er gerne arbeiten wollen würde, ist leer geblieben. Zudem gibt der junge Jobs an einen Führerschein zu haben, aber kein Auto, letzteres könnte er aber vielleicht besorgen. Ein Telefon besitzt er ebenfalls nicht.