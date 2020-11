GeForce Now: Nach Microsoft-Desaster kommt Nvidia über eine “Lücke” auf iOS

Apple schmiss damals die Microsoft App für das Cloud-Gaming aus dem App Store für iOS-Geräte. Warum eigentlich? Nun, es war Nutzern möglich, Spiele über die App zu kaufen ohne dass die übliche Provision an Apple ging. Da das eine Umgehung der Richtlinien darstellt, musste Cloud-Gaming von Microsoft weichen. Nun kommt aber Nvidia mit GeForce Now und hat einen wirklich interessanten Ansatz, denn es ist keine reine App.

Nvidia GeForce Now für iOS: Zocken über den mobilen Safari Browser

Wie Nvidia nun mitteilt, ist GeForce Now offiziell in einer Betaphase für iOS verfügbar . Bevor ihr aber nun die App Store Suche bemüht, sei an dieser Stelle gesagt, dass es sich nicht um eine App handelt. Der Dienst funktioniert im mobilen Safari Browser. Dort ruft ihr die Spiele auf, die als HTML5-Video ausgegeben werden und die entsprechenden Eingaben für das Spielen von gestreamten Videogames unterstützt. Damit ist es keine App und Nvidia muss technisch gesehen auch keine Gebühren für sein Abo-Modell an Apple entrichten.

Da diese Spiele allerdings im mobilen Browser von Apple laufen, werden Maus und Tastatur nicht unterstützt. Ihr müsst diese dann schon mit einem Gamepad spielen, was aber bei den meisten Games machbar sein sollte. Da sich aber noch um eine Beta handelt, können auch im Vorfeld noch Probleme auftreten. Dass der Dienst also nicht immer reibungslos funktionieren wird, sollte demnach klar sein. Interessant ist der Ansatz aber auf jeden Fall. Vor allem weil Nvidia so völlig legal die App Store Richtlinien umgeht.

Jeder kann sich für die offene Beta auf der Webseite von GeForce Now für iOS registrieren. Dazu müsst ihr diese auf einem iOS-Gerät wie einem iPhone oder iPad besuchen. Im Moment bietet Nvidia ein Probe-Abo an, dass euch eine Stunde lang Zugriff auf die Bibliothek gewährt. Wer länger spielen will muss 5,49 Euro im Monat zahlen oder 27,45 Euro im halben Jahr.