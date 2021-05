Nintendos App-Einnahmen im Vergleich

Es wird erwartet, dass mobile Spiele in diesem Jahr rund 110 Milliarden Dollar einspielen werden, was 70 Prozent des Gesamtumsatzes der digitalen Videospielindustrie ausmachen würde. Allerdings erlebten nicht alle Spiele-Apps den gleichen Erfolg in Zeiten, in denen die gesamte Branche boomt.

Nintendos enormer Erfolg auf den Konsolen reduzierte die Notwendigkeit und den Druck, Ressourcen in den mobilen Bereich zu stecken, was wohl auch dazu führte, dass die Gewinne aus Spiele-Apps deutlich geringer ausfielen als bei anderen grossen Playern auf dem Markt. Nach aktuellen Daten sind Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour und Animal Crossing: Pocket Camp Nintendos drei umsatzstärkste Handyspiele. Diese haben zusammen zwischen April 2020 und März 2021 einen Umsatz von 334 Millionen US-Dollar eingespielt. Das entspricht nur 70 Prozent dessen, was die beiden umsatzstärksten Spiele-Apps der Welt in einem Monat einbringen.

Nintendos umsatzstärkstes Mobile Game erzielte 163 Mio. USD Jahresumsatz

Der durch COVID-19 ausgelöste Anstieg der Nutzung von Handyspielen führte zu rekordverdächtigen Umsätzen und Downloads im Jahr 2020. Viele Spiele-Apps wuchsen jedoch auch in diesem Jahr rasant.

Als das weltweit umsatzstärkste Handyspiel im März erreichte Tencents Honor of Kings 257.5 Millionen Dollar an Ausgaben und verzeichnete damit ein massives Wachstum von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Daten von Sensor Tower zeigen, dass mehr als 96 Prozent dieses Umsatzes in China generiert wurde, das als Goldgrube für mobile Spiele bekannt ist. Das Spiel ist derzeit auch nur auf Chinesisch erhältlich.