Neues iPad Pro 2021: Apple stellt Mini-LED-Version mit M1-Chipsatz offiziell vor

Im Frühling 2020 stellte Apple neue iPad Pro Modelle vor und damit eigentlich nur einen “neuen” Prozessor. Der Apple A12Z ist so schnell wie sein Vorgänger, bietet aber eine verbesserte Grafikleistung. Nun kommt in 2021 alles anders und das neue iPad Pro, vor allem die grössere Version, bieten eine Menge neues bei der Hardware. Der M1-Chipsatz katapultiert das Modell in neue Dimensionen.

iPad Pro mit Mini-LED-Display: Mehr Farben, Helligkeit und Kontraste

Alle neuen iPad Pro Modelle setzen auf den neuen Apple M1-Chipsatz der auch im neuen MacBook Air zu finden ist und ist ein dramatischer Leistungssprung im Vergleich zum Vorgänger. Auch sind wieder mehrere Display-Grössen am Start. Das kleinste iPad Pro bietet demnach 11,0 Zoll und das grössere Modell weiterhin 12,9 Zoll. Zudem verbaut Apple je nach Konfiguration bis zu 2 TB internen Speicher und 16 GB RAM. Die Leistung des neuen iPad Pro kann sogar Devil May Cry 5 von Cancom in nativer Auflösung, Ultra-Settings absolut ruckelfrei darstellen. An Muskelkraft fehlt es dem neuen iPad Pro also bei weitem nicht.

Aber nur das iPad Pro in 12,9 Zoll bietet das neue Mini-LED-Display, das nicht nur deutlich verbesserte Kontraste und Farben verspricht, sondern auch tieferes Schwarz und akkuratere Beleuchtungen durch sogenanntes Local-Dimming. Letzteres leuchtete nur die Bereiche des Displays stärker aus, die gebraucht werden. 120 Hertz sind ebenfalls an Bord, genau wie True Tone und die aus den Vorgängern bekannte, hohe Auflösung. Apple sagte auf der Keynote ausdrücklich, dass es sich im Endeffekt um eine kleinere Version des mehrere tausend Euro kostenden XDR-Displays handelt. Ob das technisch tatsächlich der Fall ist, müssen aber erste Tests zeigen.

Auch die Kameras haben ein ordentliches Update erhalten, was vor allem die Frontkamera betrifft. Hier setzt Apple auf eine neue Weitwinkellinse mit 12 Megapixel, die deutlich mehr von ihrer Umgebung erfassen und damit auch Video-Telefonie verbessern soll. Face ID soll ebenfalls von der neuen Kamera in Bezug auf die Erkennung profitieren. Zudem ist das iPad Pro in der Mobilfunk-Version zum ersten Mal auch mit 5G ausgestattet, was die Geschwindigkeit im Netz für Unterwegs deutlich erhöhen dürfte. Am Design hingegen hat sich allerdings nichts geändert, daher bleibt das Modell auch mit dem Apple Magic Keyboard kompatibel.