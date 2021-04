Neues Apple TV 4K: Mit neuem Prozessor und einer wichtigen Funktion

Apple pflegte seine Set-Top-Box in den vergangenen Jahren eher mit Software-Updates. Während das Apple TV 3 mittlerweile aus dem Rahmen fällt, wurde das Top-Modell Apple TV 4K in 2017 das letzte Mal auf der Hardware-Seite aktualisiert. Bis jetzt! Das neue Apple TV 4K bringt einen neuen Prozessor und einige neue Funktionen mit.

Apple TV mit A12 Bionic und TV-Farbeinstellungen

Die mit Abstand wichtigste Änderungen dürfte der Prozessor sein. Im neuen Apple TV 4K für 2021 steckt ab diesem Jahr der Apple A12 Bionic. Den Prozessor kennt ihr vom iPad der 8. Generation, dem aktuellen iPad mini oder auch dem iPhone XS. Er dürfte genug Leistung haben um auch anspruchsvolle Spiele, wie Oceanhorn 2 in nativen Auflösungen und hohen Einstellungen auf dem heimischen Fernseher zu stemmen. Integriert sind zudem mindestens 32 GB interner Speicher und unterstützt werden HDR-Formate, unter anderem auch Dolby Vision und Dolby Atmos, auch mit hohen Bildraten.

Besonders nett dürfte für Fans von optimaler Bildqualität die neue Funktion für das Einstellen der Farben sein. Wer ein iPhone besitzt, kann dieses an den Fernseher halten und die Frontkamera und der Prozessor des iPhones berechnen die besten Farbeinstellungen. Das Apple TV 4K nimmt diese Änderungen dann selbst vor, ohne dass ihr etwas an eurem Fernseher selbst einstellen müsst. Das soll dafür sorgen, dass ihr Filme und Serien in der von den Machern gewollten Qualität schauen könnt und mehr aus dem TV herausholt. Allerdings muss sich diese Technik erst einmal in Tests beweisen. Abschließen können wir das noch nicht bewerten.