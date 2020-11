Neue MacBooks vorgestellt: Apple verdreifacht Leistung und verdoppelt Akkulaufzeit

Das Beben in der Branche fällt vielleicht noch grösser aus als gedacht. Apple hat gestern Abend seine neuen MacBooks vorgestellt und verspricht nicht nur deutlich mehr Leistung, sondern in einigen Fällen auch eine Verdopplung der Akkulaufzeit. Auch ein neuer Mac mini mit M1-Chipsatz wurde vorgestellt.

MacBook Air und Pro: iOS-Apps, mehr Leistung, weniger Kontrolle über Hardware

Lange spekuliert und nun ist es passiert: Sowohl das MacBook Air als auch das MacBook Pro kommen zukünftig mit Apples neuem M1-Chipsatz. Es handelt sich dabei um einen ARM-Chipsatz, wie wir ihn in ähnlicher Form auch aus den iPhones und iPads kennen, allerdings wurde dieser drastisch überarbeitet. Ziel war es die Leistung deutlich zu erhöhen und gleichzeitig auch die Akkulaufzeit anzuheben. In beiden Fällen konnte Apple wohl starke Erfolge verbuchen.

Der neue Prozessor im MacBook Air soll die dreifache CPU-Leistung bieten und 5x mehr Grafikleistung. Der RAM ist ab sofort im Chipsatz integriert, um die “Laufwege” der Daten und Reaktionszeiten zu verringern. Gleichzeitig soll das MacBook Air eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit erhalten haben. Gleiches gilt auch für das MacBook Pro. Beim Pro-Modell soll der Akku im Vergleich zu den Vorgängern sogar doppelt so lange durchhalten. Zudem können iOS-Apps nun nativ auf macOS ausgeführt werden. Es verbindet in diesem Fall beide Welten miteinander, was noch mehr Programme und Apps zugleich verspricht.

Technische Daten der Modelle zusammengefasst im Überblick

13,3 Zoll Super Retina Display (alle Modelle)

Apple M1 Chipsatz

8 bis 16 GB RAM

128 bis 1 TB interner Speicher

iOS– und macOS-Apps in einem System

Laufleistung stark erhöht, beim MacBook Pro sogar verdoppelt

Das MacBook Pro mit 16-Zoll-Display bleibt allerdings vorerst nur mit Intel-Prozessor erhältlich. Das MacBook Air und kleinere MacBook Pro mit Apple M1 werden mit 13-Zoll-Displays ausgestattet. Neben unterschiedlichen Speichervarianten könnt ihr auch noch die Grösse des Arbeitsspeichers wählen. Zudem stellte Apple auch einen neuen Mac mini mit dem M1-Chipsatz vor. Genaue Leistungsdaten gibt es zum neuen Apple-Prozessor aber noch nicht. Diese werden wir wohl erhalten, sobald erste Testmuster an Redaktionen verteilt und ausprobiert werden können.