Mehr Geld in Apples App Store als bei Google Play zu verdienen

Lesedauer: 2 Minuten

Obwohl der Google Play Store schon immer den gr├Âssten Teil der App-Downloads ausmacht, blieb der App Store in Bezug auf den Umsatz immer st├Ąrker und bescherte iOS -Developern beeindruckende Einnahmen. Es ist offensichtlich lukrativer, Apps f├╝r iPhone und iPad anzubieten, als f├╝r zig unterschiedliche Android-Ger├Ąte. Schauen wir uns die Zahlen an.

Fast 40 Prozent der Gesamteinnahmen in den letzten zwei Jahren

Nach Jahren des beeindruckenden Wachstums erlebte der globale App-Markt 2022 einen Abschwung. Klar, die SARS-2 CoVID-19 Corona-Pandemie hat zahlreiche und weltweite Einschr├Ąnkungen im sozialen Miteinander mitgebracht, so dass digitale Unterhaltung aber auch Arbeits-Tools deutlich an Popularit├Ąt gewannen. Die Zahl der Downloads in Google Play und App Store, den beiden weltweit gr├Âssten Vertriebskan├Ąlen f├╝r mobile Apps, sank danach im Vergleich zum Vorjahr um zwei Milliarden App-Downloads. Das hat iOS-Developer jedoch nicht davon abgehalten, mit der Ver├Âffentlichung ihrer Apps im App Store mehr Geld zu verdienen als je zuvor.

Die Aufbereitung der Apple-Daten durch Statista zeigen, dass der Tech-Gigant aus Cupertino im Jahr 2015 rund 14 Milliarden US-Dollar an iOS-Developer zahlte. Zwei Jahre sp├Ąter stieg diese Zahl auf 26.5 Milliarden US-Dollar an, Tendenz steigend. Bis Ende 2019 stiegen die j├Ąhrlichen Einnahmen von iOS-Developern auf 38.7 Milliarden US-Dollar, was ein massives Wachstum von 170 Prozent in nur vier Jahren darstellt. Die Statistiken zeigen, dass die folgenden Jahre ein ebenso unglaubliches Wachstum brachten: Apple wird 2021 und 2022 jeweils 60 Milliarden US-Dollar auszahlen, die h├Âchsten j├Ąhrlichen Zahlen in der Geschichte des App Store ├╝berhaupt. Das App Store Small Business Program, das im Januar 2021 eingef├╝hrt wurde, trug massgeblich zu diesem Anstieg bei, indem es Apples Provision f├╝r Developer, die weniger als 1 Million Dollar pro Jahr verdienen, von 30 Prozent auf 15 Prozent reduzierte. Ein Schritt, den sich Google abschauen k├Ânnte.