Apple Mail in iOS: Hacker lesen E-Mails mit – So könnt ihr euch schützen von Marcel Laser

So sieht zumindest ein fehlgeschlagener Angriff auf ein iOS-Gerät mit Apple Mail aus. (Bild: ZecOps)

Sicherheitslücke in Apple Mail: So schützt ihr euch vor Angriffen Nun habt ihr hier mehrere Möglichkeiten, wie ihr euch vor gefährlichen E-Mails in der Apple Mail-App schützen könnt und wir wollen an dieser Stelle einmal ein paar dieser Massnahmen aufzählen. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte vor allem erst einmal eines machen: Die Synchronisation von Apple Mail in den Einstellungen deaktivieren! Apple Mail Synchronisation deaktivieren Öffnet die Einstellungen unter iOS 13 oder iOS 12

Sucht nach “Passwörter & Accounts”

Öffnet den Eintrag “Datenabgleich”

Deaktiviert Push-Nachrichten für das E-Mail-Konto

Stellt das Abrufen der Nachrichten auf “Manuell” Apple Mail über iCloud.com nutzen Natürlich lassen sich so erst einmal keine E-Mails mehr auf iOS-Geräten empfangen, was ärgerlich ist, wenn ihr auf das Programm eigentlich angewiesen seid. Ihr könnt allerdings andere Wege gehen, um diesen Umstand zu beheben. Wer möchte, kann das Apple Mail-Programm auch online über iCloud.com nutzen. Diese Vorgehensweise hat aber auch einen Haken! Ihr könnt Apple Mail über die iCloud-Webseite nur mit einem iPad nutzen. Ruft ihr die Seite über ein iPhone auf, wird euch die E-Mail-Funktion erst gar nicht angezeigt. Aber auch hier gibt es Abhilfe.

Die Apple Mail App (Mitte) hat laut ZecOps ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem. (Bild: PocketPC / Laser)