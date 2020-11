Apple A14X Bionic: Wie schnell werden ARM-MacBooks wirklich?

Apple wird nichts anderes als ein Beben in der Prozessor-Branche auslösen. Schliesslich gehören MacBooks zu einer weit verbreiteten Laptop-Gattung und Intel ist in nahezu allen Bereich ein sehr zufriedener Lieferant von Apple. Zumindest bis nun am 10. November neue MacBooks mit dem brandneuen Apple A14X Bionic vorgestellt werden. Wir gehen immerhin davon aus, dass dieser noch ein X im Namen erhält. Der Leistungssprung dürfte enorm sein.

Apple A14X: Sehen wir das wahre Monster erst im MacBook?

Apple stellte mit dem iPad Air nicht nur eine völlig neue Generation seiner Air-Tablets im September vor, sondern erstmals auch den Apple A14 Bionic. Normalerweise präsentiert Apple neue CPUs in seinen neuen iPhones, aber diesmal war tatsächlich ein Tablet als erstes dran. Apple gab auch unglaublich hohe Geschwindigkeitswerte an: Satte 40 Prozent schneller als der Vorgänger. Gehen wir nun davon aus, dass ein Apple A14X in den neuen MacBooks verbaut wird, da mehr Platz für die Kühlung vorhanden sein dürfte, sollte der Vorsprung noch grösser ausfallen.

In einem Benchmark von August 2020, ist ein solcher Apple A14X Bionic aufgetaucht. Der Leak vergleicht einen Intel Core i9 für Laptops mit Apples neuer ARM-CPU und das Ergebnis ist mehr als erstaunlich: Der Apple A14X Bionic schafft es auf ähnliche Leistungswerte wie Intels High-End-CPUs für Notebooks. Gleichzeitig dürfte die von Apple selbst entwickelte und integrierte GPU für einen extremen Leistungsschub sorgen. Diese dürfte den integrierten Grafikshipsätzen von Intel vielleicht sogar haushoch überlegen sein.

Der Wechsel ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Mit dem Apple A14X Bionic würde sowohl die Software als auch erstmals die Hardware komplett unter der Kontrolle des Unternehmens stehen. Ein Vorteil, der bereits bei iPads und iPhones in Sachen Performance und Effizienz zu sehen ist. Zudem würden beide Ökosysteme noch weiter zusammenrücken, was sowohl Vorteile auf Mac-Seite als auch für die mobilen Geräte verspricht.