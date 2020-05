iPhone SE Plus: Apple hat grösseres Modell bereits in Planung

Nach der Vorstellung des iPhone SE (2020) kristallisiert sich wohl ein nahender Erfolg heraus. Das Smartphone scheint beliebt und man wartet bereits gespannt auf die Verkaufszahlen. Das neue Modell sieht zwar ursprünglich aus wie ein iPhone 8, doch fehlt von einem iPhone SE Plus-Gerät noch jede Spur, auch wenn viele Gerüchte eigentlich erst zwei Modelle vorausgesagt hatten. Nun scheint sich in dieser Richtung wieder was zu tun. Der Apple-nahe Leaker Jon Prosser hat da ein paar Antworten.

Der Leaker Jon Prosser hatte recht unerwartet zu einer “Frage und Antwort”-Stunde auf Twitter eingeladen. Dort stellte er sich den Fragen seiner Follower und beantwortete Fragen über seine Rolle als Leaker. Natürlich liessen sich viele der Nutzerinnen und Nutzer auch zu Fragen über neue Apple-Produkte hinreissen, die Prosser auch beantwortete. Unter anderem kam auch die Frage über ein iPhone SE Plus auf.

Was scheduled for March of 2021.

As per Kuo today, it may be pushed back even further.

Mass production hasn’t started yet. Still coming with the A13 chip.

So expect it next year. No refresh to the current SE next year, we’ll just get the SE Plus.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020