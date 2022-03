iPhone SE 3 und iPad Air 5 offiziell vorgestellt: Neue Hardware im alten Gewand

Das Apple-Event für März 2022 ist durch und hat wenig überraschen können. Vieles wurde im Vorfeld diskutiert und geleakt und somit blicken wir auf ein neues, kleines iPhone SE 3 (2022) und natürlich auch das iPad Air 5. Fans von kleinen Smartphones schauen aber vor allem auf das neue Apple-Handy, auch wenn sich optisch nur wenig getan hat.

iPhone SE 3 und iPad Air 5: Neuer Prozessor macht den (einzigen?) Unterschied

Das neue iPhone SE für 2022 ist da und optisch gibt es tatsächlich keine wirklichen Unterschiede. Wir blicken auf das gleiche 4.7 Zoll Display mit Retina-Auflösung und IPS-Panel. Zudem sieht es dem iPhone SE 2 und damit auch dem iPhone 8 zum Verwechseln ähnlich. Auch die Kamera bleibt mit 12 MP und leicht verbessertem Sensor fast identisch. Somit ist es aber auch gleichermassen kompakt und dürfte für Fans von kleinen Handys mit viel Leistung einen Blick wert sein.

Grösstes Update ist daher mit Sicherhiet der neue Apple A15 Bionic, der der aktuell schnellste mobile Chipsatz in einem Smartphone darstellt. Genauer gesagt handelt es sich um die Version aus dem iPhone 13 mit leicht „eingeschränkter“ GPU im Vergleich zum iPhone 13 Pro. In Anbetracht der Auflösung des Displays, dürfte dieses aber kaum eine Rolle spielen. 60 Bilder pro Sekunde in Genshin Impact in Ultra-Settings sind somit auch auf dem günstigen Apple-Handy möglich.