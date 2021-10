iPhone SE 2022: Kleines Apple-Handy mit massiven Verbesserungen erwartet

Apple bietet auch weiterhin sehr kleine Geräte für Nutzer:innen an, die durchaus Wert auf ein kleines Display legen. Die iPhone SE-Serie wird allerdings nicht jährlich aktualisiert, sondern dauert es immer ein wenig länger. Das letzte Modell erschien 2020 und nun könnte es in kommenden Jahr wieder soweit sein. Es gibt jedenfalls Gerüchte im Netz, die auf ein neues iPhone SE 2022 hindeuten.

iPhone SE 3 (2022): Apple A15 Bionic im neuen Mini-Handy erwartet

Dabei ist es gar nicht so verwunderlich, dass Apple hier den Stift noch einmal ansetzt, denn das aktuelle iPhone SE unterstützt kein 5G. Erwartet wird also ein Update des iPhone SE 3 oder auch iPhone SE 2022 auf den aktuellen Mega-Prozessor Apple A15 Bionic, der derzeit auch in den neuen iPhone 13-Modellen zum Einsatz kommt. Wahrscheinlich wird es aber nicht der Chipsatz aus dem iPhone 13 Pro (Max), sondern wohl eher der Prozessor aus dem normalen iPhone 13. Dieser hat einen GPU-Kern weniger und damit eine leicht niedrigere Grafikleistung. Dennoch dürfte das iPhone SE 3 allen anderen Konkurrenz-Modellen mit dieser Leistung deutsch überlegen sein.

Beim Design soll sich hingegen nichts ändern, sondern weiterhin das bekannte Aussehen ein Thema bleiben. Ganz zur Freude der Fans von kleinen Displays. Denn Apple wird somit sehr wahrscheinlich das 4,7 Zoll grosse Panel behalten. Ob allerdings ein Sprung von LCD (IPS) auf AMOLED-Technologie passiert, bleibt unklar. Letzteres ist in der Gerüchteküche aber noch kein Thema. Auch ob es deutliche Verbesserungen bei der Kamera geben könnte, ist derzeit nicht klar.