Neues iPhone SE: Gerüchte deuten Nachfolger des günstigen Apple-Phone an

Ein aktuelles iPhone mit High-End-Hardware zum kleinen Preis. Natürlich war das iPhone SE bei der Kamera und auch beim Display eher etwas abgespeckt, die brachiale Prozessorpower und damit auch über viele Jahre hinweg eine hohe Software-Aktualität, machten das Gesamtpaket attraktiv. Vor allem auch, weil es mit 4.7 Zoll zu einer aussterbenden Grössen-Kategorie gehört, die viele Fans aber bis heute gerne hätten. In 2022 könnte das beliebte Modell ein Update erfahren.

iPhone SE 2022: Apple A14 Bionic und mehr?

Viel ist allerdings über ein solches Vorhaben nicht bekannt. Die Digitime Asia berichtet auf Berufung interner Quellen bei Zulieferern, von ersten Testungen für Chiplieferungen. Diese sollen dem iPhone SE 2022 gehören und könnten demnach Apples Chipsatz A14 Bionic zuzuschreiben sein. Das ist der aktuelle High-End-Prozessor, der auch im iPhone 12 zum Einsatz kommt.

Ob sich allerdings auch was am Design ändert oder Apple weiterhin bei den dickeren Rändern oben und unterm Display bleibt, ist natürlich weitestgehend unklar. Möglich wäre auch ein Wechsel von IPS auf AMOLED, damit auch das kleinere SE einen technischen Fortschritt erlangt. Bei der Kamera könnte Apple auf das Modell aus dem iPhone 8 zurückgreifen oder vielleicht sogar aus aktuelleren Geräten. Allerdings dürfte auch in 2022 keine Dual-Kamera im iPhone SE zum Einsatz kommen.