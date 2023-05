iPhone-Cyberstalking durch Microsoft Phone Link unter Windows 11

Lesedauer: 4 Minuten

Mit ihrem geschlossenen Betriebssystem und regelmässigen Updates sind iPhones für ihre Sicherheit bekannt. Apps laufen in sogenannten Sandboxen und können nicht auf die Daten anderer Geräte zugreifen. Soweit so gut.

Die Einrichtung von Phone Link ist denkbar einfach, so auch der Missbrauch. Im Grunde genommen muss man nur einen QR-Code auf dem PC-Bildschirm mit dem iPhone des Opfers scannen, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Dann muss man nur noch ein paar Optionen auf dem Telefon aktivieren, um Informationen an den PC weiterzugeben.

Das bedeutet, dass selbst wenn das iPhone so eingestellt ist, dass der Inhalt von Benachrichtigungen erst nach dem Entsperren angezeigt wird, kann Microsoft Phone Link den Inhalt dieser Benachrichtigungen trotzdem anzeigen. So können WhatsApp- und Threema-Nachrichten ebenso wie E-Mails ausspioniert werden. Aber auch Benachrichtigungen von Banking-Apps, SMS-TANs und vieles mehr.

Phone Link basiert für iOS-Gerät gänzlich auf Bluetooth. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es für Stalker nötig ist, relativ nahe am iPhone des Opfers zu sein, um diese Daten auszulesen. Weil viele Cyberstalking-Fälle im häuslichen Umfeld vor kommen, ist die Chance sehr gross, dass diese Funktion dafür missbraucht auch wird. Doch ebenso am Arbeitsplatz, in der Schule oder Uni ist es ein Leichtes, regelmässig in die Bluetooth-Reichweite des iPhones eines Opfers zu kommen, um dessen Daten immer wieder neu auszulesen. Wer also nur ein mal sein iPhone ungeschützt in der Kaffeeküche vergessen hat, kann schon Opfer von Cyberstalking sein, ohne dass es so leicht zu sehen ist auf dem Gerät.

Was könnten Apple und Microsoft tun?

Seit iOS 14 zeigt iOS mittels eines grünen oder orangefarbenen Punktes am oberen Bildschirmrand an, wenn das Mikrofon oder die Kamera des iPhones oder iPads in Gebrauch ist. Dies war ein grosser Fortschritt für den Datenschutz, da iPhone-User so klar erkennen können, wann auf bestimmte Gerätefunktionen zugegriffen wird.

Apple könnte dies mit einem blauen Punkt für die Bluetooth-Datenübermittlung ergänzen. Microsoft weist übrigens in Phone Link nicht einmal darauf hin, dass man die Funktion nur mit eigenen Geräten benutzen darf. Man scheint in Seattle einfach davon auszugehen, dass niemand auf böse Gedanken kommen könnte. Bedenklich.

Quellen: Certo (Englisch), Microsoft, Microsoft Windows Experience Blog (Englisch)