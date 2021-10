iPhone 14 (Pro): Kurioses Gerücht um Apples Notch – Verschwindet sie doch nicht?

Viele Apple-Fans wünschen sich endlich ein Ende der Notch. Zwar wurde diese in den neuen iPhone 13-Modellen zwar über 20 Prozent kleiner, weg ist sie aber noch nicht. Nahezu alle Android-Hersteller haben sich dieser erledigt und setzen fast ausschließlich auf kleine Kamera-Löcher. Allerdings verbauen diese auch keine komplizierte und sichere Gesichtserkennung. Neue Gerüchte deuten zudem drauf hin, dass nicht alle iPhone 14-Geräte die Notch komplett fallen lassen.

iPhone 14 mit Notch und Pro-Modelle ohne? Face ID unter dem Display?

Der Leak von Jon Prosser zeigte bereits einige interessante Design-Entscheidungen. Darunter ein Full-Screen-Display ohne grosse Notch. Wie nun ein Leak im chinesischen Weibo-Forum andeutet, soll dieses auch der Fall sein. Das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max nutzen demnach Face ID unter dem Display. Der Kommentar des bekannten Leakers ist allerdings wieder gelöscht und MacRumors hatte diesen noch rechtzeitig einfangen können.

Die Neuerung soll aber nur die beiden Pro-Modelle betreffen. Wer lieber Geld sparen möchte und auf die normalen iPhone 14-Modelle setzen will, muss laut dem Leak weiterhin mit einer grösseren Notch Vorlieb nehmen. Apple ist dafür bekannt, komplett neue Features erst einmal nur in den Pro-Geräten zu verbauen und diese erst in der nächsten Generation auch in den normalen iPhones zu nutzen. Unwahrscheinlich wäre dieser Schritt also absolut nicht. Warum der Leak gelöscht wurde bleibt aktuell ebenfalls unklar.