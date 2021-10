iPhone 13 Pro Max: Erste Berichte bestätigen monströse Akkulaufzeit

Wie Apple bereits auf der Keynote der iPhone 13-Modelle mitteilte, haben sich alle Geräte in einem von Fans vielfach gewünschtem Bereich verbessert. Die Akkulaufzeit stand vor allem beim iPhone 12 Mini immer wieder in der Kritik. Nun soll sich das Blatt gewendet haben und vor allem das iPhone 13 Pro Max sprengt hier in ersten Tests teils deutlich die Dimensionen! Das gigantische Apple-Flaggschiff soll zu den absoluten Langläufern gehören.

YouTuber berichtet von über 5 Stunden Display-Zeit und immer noch 50 Prozent!

Neben Display und Kamera ist vor allem auch die Akkulaufzeit ein entscheidendes Kriterium für Nutzer:innen zum Kauf eines Smartphones. Das iPhone 12 Mini war in dieser Hinsicht nicht gut aufgestellt und erntete viel Kritik. In der Keynote sprach Apple recht beiläufig die besseren Akkulaufzeiten aller Modelle an. Besonders profitieren sollen aber die neuen iPhone 13 Pros, vor allem aber das Max! Letzteres schafft wohl enorme Laufzeiten, wie auch der bekannte Tech-YouTuber MKBHD in einem seiner Videos bestätigt.

In seinem Testbericht zum iPhone 13 Pro geht Marques vor allem auf die Akkulaufzeit ein und schildert auch, dass diese einen massiven Sprung gemacht haben soll. Nebenbei erzählt er davon, dass sein Kollege das iPhone 13 Pro Max teste und nach satten 5 Stunden Display-Zeit noch mindestens 50 Prozent Akkustand übrig hätte. Das wäre nicht nur in seinen Augen völlig verrückt sondern ein absoluter Kandidat für den Award der besten Akkulaufzeit eines Smartphones für dieses Jahr.