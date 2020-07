iPhone 12e und iPhone 12R: Stellt Apple bis zu 6 neue Modelle vor?

Während Apple eigentlich immer dafür bekannt war nur wenige neue iPhones vorzustellen, schmeissen Hersteller anderer Smartphones Unmengen an Modellreihen auf den Markt. Aktuell hat Apple vier Modelle im Portfolio, die sich von iPhone SE bis iPhone 11 Pro Max erstrecken. In diesem bzw. bis ins nächste Jahr hinein, könnten aber noch zwei weitere Geräte hinzukommen. Im Netz sind Gerüchte um ein iPhone 12e oder auch iPhone 12R aufgetaucht.

Günstigeres iPhone 12e (iPhone 12R) mit LCD und im iPhone 11 Design?

Der Leak stammt vom Twitter-Account Apple Lab und sagt für März 2021 gleich zwei neue Geräte voraus. Es könnte sich dabei um einen Nachfolger des iPhone SE handeln, dass erst dieses Jahr vorgestellt wurde und als kleinere Alternative zu den bisher bekannten Geräten dient. Die innere Hardware ist dabei auf dem Niveau der aktuellen Flaggschiffe des Herstellers.

Demnach soll das iPhone 12e (oder auch iPhone 12R) ein Display mit LCD-Technologie bekommen, den für die iPhone 12-Modelle vernuteten Apple A14 Bionic und es sollen gleich zwei Versionen geplant sein. Diese teilen sich wie das iPhone 12 in Displaygrössen von 5.4 und 6.1 Zoll auf, sollen aber auf das Design der bisherigen iPhone 11-Geräte setzen. Die Preise hingegen liegen auf dem Niveau des iPhone SE mit knapp über 450 US-Dollar für das 5.4-Zoll-Modell und knapp über 600 US-Dollar für das grössere Apple-Phone.

Sollten diese tatsächlich im März 2021 vorgestellt werden, hätte Apple gleich sechs neue iPhones bis zur nächsten Generation im September 2021 am Start. Ob es tatsächlich so kommt und wie die neuen iPhones heissen sollen, bleibt natürlich weiterhin unklar. Hier gibt der Leaker die Bezeichnungen iPhone 12e oder auch iPhone 12R an. Möglich wäre auch weiterhin einfach nur iPhone SE 2021. Doch steht dieses und natürlich auch noch die Veröffentlichung in den Sternen. Denn es gibt zudem auch Gerüchte vom sehr verlässlichen Leaker Jon Prosser, der ein iPhone SE Plus mit 5.5 Zoll-Display vermutet, dass sich an dem Design des iPhone 8 Plus orientiert. Daher gehen wir erst einmal vom Plus-Modell aus und schieben das iPhone 12e oder auch iPhone 12R auf den eher unwahrscheinlichen Gerüchtehaufen.