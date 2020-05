iPhone 12 Pro (Max): Neuer Leak zeigt nahezu die komplette Hardware

Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an ein Jahr erinnern, wo die Dichte der Leaks zu neuen iPhone-Modellen so enorm gross war, wie derzeit zu den vermuteten iPhone 12 Pro-Geräten. Denn schon wieder sind am Wochenende neue Erkenntnisse im Netz aufgetaucht, die zudem wieder von den selben Personen stammen. Diesmal hat allerdings nicht Jon Prosser seine Finger im Spiel, sondern Max Weinbach und der YouTuber EverythingApplePro. Sie verraten mehr zur kommenden Hardware und gehen dabei erstaunlich tief ins Detail.

iPhone 12 Pro mit grösserem Akku, 120 Hz Display und verbesserte Kameras

Immer wieder taucht eine kleinere Notch in den Gerüchten auf und es scheint sich endlich zu bewahrheiten. Auch der neuste Leak zeigt einmal mehr, dass Face ID wohl soweit verkleinert werden konnte, dass die Kamera-Aussparung in der Front wesentlich kleiner werden dürfte. Zudem soll Apple den Winkel vergrössert haben, mit dem Gesichter erfasst und erkannt werden können. Der Lautsprecher zum Telefonieren rückt für das Vorhaben ein wenig höher, um mehr Platz zu schaffen.

Interessant dürfte es aber auch beim Display werden, denn hier soll die Pro-Motion-Technologe des iPad Pro übernommen werden. So soll das iPhone 12 Pro je nach angezeigtem Inhalt zwischen 60 und 120 Hz automatisch hin und her schalten. Eine ähnliche Technik gibt es bereits im iPhone 11 Pro, allerdings gilt das nur bei Berührung des Displays und nicht unbedingt für den angezeigten Inhalt. Zudem sind vier Display-Größen in Planung: 5,4 Zoll, zweimal 6,1 Zoll und einmal 6,7 Zoll. Die Geräte teilen sich demnach in zwei iPhone 12-Modelle und zwei iPhone 12 Pro-Geräte auf. Die Auflösung soll sich hingegen wohl weiterhin nicht ändern.

Apple will zudem die Kamera verbessern und wird demnach grössere Linsen in den neuen iPhone Modellen verbauen. Das soll die neuen Modelle deutlich lichtempfindlicher machen und somit für bessere Bilder unter schwachen Lichtverhältnissen sorgen. Der Autofokus soll zwei bis dreimal schneller werden als beim Vorgänger und eine neue Technik namens Sensor-Shift-Stabilisation soll die optische Bildstabilisierung ersetzen. Hier wird statt der Linsen der Sensor bewegt um wackelnde Bilder oder Videos auszugleichen. Die Technik könnte aber nur in den Modellen des iPhone 12 Pro zum Einsatz kommen. Zudem ist auch der im iPad Pro verbaute LiDAR-Scanner ebenfalls dabei. Angeblich soll Apple auch eine Kamera mit 64 MP getestet haben, aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend, daher sollten wir weiter die bisher verwendeten 12 MP sehen.