iPhone 12 (Pro): Gussformen bestätigen iPad Pro-Design

Leaks durch Hüllenhersteller verraten uns eine ganze Menge über kommende Geräte. Vor allem bei der Form kommen meist neue Details ans Licht oder bestätigen bisherige Gerüchte rund um einige Design-Elemente. Letzteres trifft nun auf die aufgetauchten Gussformen zu, die ebenfalls einem Hüllenhersteller zuzuschreiben sind. Zwar können diese nicht alle bisherigen Leaks bestätigen, aber ein wesentliches Detail der iPhone 12 (Pro) Modelle ist klar zu erkennen.

iPhone 12 (Pro): iPad Pro-Design scheint so gut wie sicher

Hersteller von Hüllen brauchen Gussformen, um ihre Cases entsprechend anpassen zu können. Anhand der Formen werden Abmessungen an den wichtigsten Stellen exakt dargestellt. Die nun aufgetauchten Formen aller iPhone 12 (Pro) Modelle sind laut MacRumors jedenfalls exakt dafür gedacht. Interessant ist vor allem die Form, denn diese scheint bisherige Gerüchte nun weiter zu bestätigen.

Wie man nämlich recht genau auf den Bildern sieht, sind die Gussformen sehr kantig gestaltet. Das deutet auf das bisher vermutete iPad Pro-Design hin oder eben wie wir es vom iPhone 5s her kennen. Apple könnte sich demnach von den bisherigen Rundungen seiner iPhones verabschieden und wieder mehr in die Richtung “Industrial Design” schwenken.

Die Gussformen machen aber auch an gewissen Stellen Skeptiker stutzig. Beispielsweise ist die abgebildete Notch immer noch so gross, wie wir sie vom iPhone 11 Pro her kennen. Laut vergangener Leaks soll diese doch wesentlich kleiner werden. Nun, für Hüllenhersteller ist diese Information auch eher unerheblich, da die gesamte Front sowieso freigelassen wird. Wir gehen davon aus, dass die Notch eher zu “Demonstrationszwecken” im vorderen Bereich eingezeichnet ist.