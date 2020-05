iPhone 12 Pro: Neuer Mega-Leak zeigt deutlich verändertes Design

Ändert sich am Design doch deutlich mehr als wir denken? Ein nun im Netz aufgetauchter Leak, der aus zwei recht zuverlässigen Quellen stammt, scheint nun doch ein ordentliches Redesign des Apple iPhone 12 Pro vorherzusagen. Grosse Änderungen soll es demnach am Rahmen geben, der Notch und somit auch am Display. Die eigentliche Grundgrösse der Geräte soll sich im Vergleich zum Vorgänger allerdings nicht ändern.

Apple iPhone 12 Pro mit flachem iPad Pro-Rand und kleinere Notch im Display

Es hatte sich bereits in einem anderen Leak zum iPhone 12 Pro angedeutet, doch dieses Mal kommt etwas mehr Substanz ins Spiel. Der meist sehr gut informierte Apple-YouTuber EverythingApplePro und der Star-Leaker Max Weinbach von XDA-Developers haben zusammengearbeitet und einen riesigen Leak zum neuen iPhone-Design auf die Beine zu stellen. Sollte das neue Apple-Smartphone so erscheinen, dann sind die Änderungen wesentlich deutlicher, als wir wohl bisher dachten.

Ein wesentlich flacherer Rahmen, wurde ja bereits angedeutet. Nun wird wohl immer klarer: Der Rahmen des iPhone 12 Pro soll sich gänzlich am iPad Pro orientieren. Ein Design, das wir vielleicht auch noch von einer sehr alten iPhone-Generation her kennen. Das iPhone 5 oder auch das alte iPhone SE hatten ebenfalls einen sehr flachen Aluminium-Rahmen. Auch das Display soll von einer wesentlichen Neuerung profitieren: Die Notch soll nun tatsächlich deutlich kleiner werden und somit etwas mehr Platz für das Display lassen.