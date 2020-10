iPhone 12 (Pro): Akkutest zeigt deutliche Verschlechterung zum iPhone 11 Pro

Der YouTuber Mrwhosetheboss hat das nun zum Anlass genommen, die meisten iPhones im Zeitraum von 2018 bis 2020 in einen Akkutest zu werfen und zu schauen, was dabei herauskommt. Das Ergebnis überrascht wenig, denn die deutlich geringeren Akkugrössen gegenüber den Vorgängern führen auch zu geringeren Laufzeiten. Komplett ungeschlagen bleibt hingegen das iPhone 11 Pro Max, das sogar teils Android-Smartphones mit gut 5000 mAh deklassieren kann. Im Folgenden listen wir für euch die Akkulaufzeiten des Tests einmal auf:

Seit dem Teardown in China ist jedenfalls bekannt, dass die neuen iPhone 12 (Pro) Modelle einen kleineren Akku besitzen , als die Vorgänger-Geräte. Sowohl im iPhone 12 als auch im Pro-Modell sind aktuell 2815 mAh verbaut. Das iPhone 11 Pro mit 5.8-Zoll-Display bringt beispielsweise mit 3046 mAh deutlich mehr Saft auf die Akkuwaage. Nun hat das iPhone 12 zudem einige deutliche Unterschiede, die die Akkulaufzeit zusätzlich negativ beeinflussen können. Hier wäre das mit 6.1 Zoll grössere Display zu nennen, das zudem eine leicht höhere Auflösung besitzt. Der Apple A14 Bionic ist ebenfalls wesentlich leistungsfähiger, soll aber dank 5-nm-Fertigung effizienter arbeiten.

Warum musste Apple die Akkus der neuen iPhones verkleinern?

Die Frage wird von Apple zwar nicht beantwortet, aber sobald man den Teardown aus China etwas näher betrachtet, ziemlich logisch. Apple wollte das Profil der Geräte verkleinern, ohne die Displaygrössen anzufassen. Der ebene Rand, der nun keine Rundungen mehr für wenige Millimeter mehr an Platz im Inneren lässt ist da schon einmal ein Faktor.

Zudem ist das Mainboard durch das neue Qualcomm X55 Modem gewachsen, dass die Geräte erstmals 5G-tauglich macht, was noch weniger Platz im Inneren bringt. Dafür muss also die Batterie etwas schrumpfen, damit der benötigte Platzbedarf zustande kommt. Offiziell bestätigt ist das zwar alles nicht. Lässt sich aber leicht am neuen Design der äusseren und inneren Komponenten erkennen.