iPhone 12 ohne 5G? Günstiges Modell könnte Realität werden

Das vor einigen Wochen vorgestellte iPhon 9 löste schon einen Erdrutsch bei Apple aus. Ein High-End-iPhone für unter 500 Euro war geboren und überraschte durchaus das Netz. Das iPhone 12 wird als Premium-Klasse aber auch wieder in Premium-Preis-Regionen erwartet. 1’000 Euro (bzw. Schweizer Franken) und mehr sind da wieder an der Tagesordnung. Oder doch nicht? Apple könnte angeblich eine Alternative in Planung haben, die wieder für einen Erdrutsch sorgen könnte.

iPhone 12 als LTE-Version kostet angeblich weit unter 600 US-Dollar

Wir sollten aber erst einmal die Frage stellen, ob es tatsächlich ein iPhone 12 ohne 5G geben könnte, denn dann wären wir in diesem Jahr ja schon bei fünf unterschiedlichen Modellen, was nun durchaus als völlig Apple-untypisch bezeichnet werden kann. Nehmen wir das iPhone 9 noch mit hinzu, dann sind wir sogar bei sechs Geräten. Sollte es aber kommen, so prognostiziert ein Apple-Leaker nun einen sensationellen Preis.

Wer guten Gewissens auf ein 5G-Modul verzichten kann, der spart wohl ordentlich. Der Geheimniskrämer Omega Leaks auf Twitter ruft einen Preis von 549 US-Dollar für ein iPhone 12 ohne 5G-Modem aus. Alles andere wäre aber wie gehabt: AMOLED-Retina-Display mit 120 Hertz, Apple A14 Bionic Prozessor, mindestens 128 GB interner Speicher und eine Dual-Kamera auf der Rückseite (ohne LiDAR-Scanner).

Nehmen wir nun die Preise des iPhone 9 (rund 470 Euro) mit ins Boot um den Vergleich ziehen zu können, wäre ein Preis von 599 Euro für ein iPhone 12 ohne 5G dann durchaus realistisch. Möglich wären auch 649 Euro, aber selbst das wäre erschreckend günstig, wenn wir Modelle wie ein OnePlus 8 Pro (900 Euro) oder auch ein brutal teures Samsung Galaxy S20 Ultra für 1’300 Euro in den Ring werfen. Wie sonst auch raten wir an dieser Stelle wieder zur Besonnenheit: Es es ist nur ein Gerücht und muss daher nicht der Realität entsprechen. Spätestens im September wissen wir zum Thema mehr.