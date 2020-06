iPhone 12: Lieferumfang ohne Netzteil und EarPods?

Nachdem mittlerweile alles zur Hardware und dem Design der iPhone 12 (Pro) Modelle im Netz aufgetaucht ist, schein nun der Lieferumfang in den Fokus zu rücken. Der bekannte und sehr Apple-nahe Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass viele Teile im Paket der Non-Pro-Modelle fehlen werden. Bleibt die Frage, ob es nun ein Nachteil oder gar zum Vorteil werden könnte?

iPhone 12 Lieferumfang: Kein Netzteil und keine Kopfhörer im Paket?

Kuo geht davon, dass das normale iPhone 12 in beiden Varianten (groß und klein) kein Netzteil und auch keine EarPods im Lieferumfang enthalten werden. Das soll den Preis der Geräte noch einmal drücken, das Paket kleiner werden lassen und auch die Umwelt deutlich entlasten. Durch die neuen Gerüchte ist derzeit nicht klar, ob nicht auch ein Lightning-Kabel fehlen könnte. Wer nämlich das iPhone 12 als erstes iPhone kauft, ist zwingend auf ein solches Kabel angewiesen. Daher gehen wir davon aus, dass es auch weiterhin Teil des Lieferumgangs bleibt.

Über die letzten Jahre hinweg, dürften fast alle Menschen, die sich ein neues Smartphone gekauft haben, auch mindestens ein Netzteil zu Hause herumliegen haben. Es würde also im Endeffekt gar kein zusätzliches Ladegerät brauchen. Ähnliches gilt übrigens auch für Kopfhörer, allerdings verhält es sich hier vielleicht aufgrund des Lightning-Anschlusses am iPhone 12 etwas anders. Wer von einem Android-Smartphone kommt und bis heute auf die gute alte Klinke setzt, wird beim iPhone nicht weit kommen. Wer sowieso ein Bluetooth-Headset nutzt, wäre aus dem Schneider.

Der Schritt mit dem Netzteil ist, so blöd dieser erst einmal klingen mag, vielleicht gar nicht einmal so verkehrt. Es könnte den Preis der erschwinglicheren iPhone 12 (ohne Pro!) Modelle noch einmal drücken und Gleichzeit würde man die Umwelt weiter entlasten. Zudem geht derzeit das Gerücht um, dass Apple seine 5-Watt- und 18-Watt-Netzteile aus dem Programm nehmen will. Das 5-Watt-Modell lag bisher allen iPhone-Modellen bei, während das Ladegerät mit 18 Watt den neueren iPads in den Karton gelegt wurde. Apple könnte sich laut Kuo in Zukunft nur noch auf 20 Watt-Netzteile konzentrieren, die den iPhone 12 Pro Geräten und später auch allen iPads beiliegen soll.