iPad Pro 2021: Neues Apple-Tablet soll auf Mini-LED-Display setzen

Zwar kam in diesem Frühjahr bereits ein neues iPad Pro-Modell auf den Markt, dennoch soll für 2021 eine wesentlich bessere Version geplant sein. Das iPad Pro 2021 wird hier nicht nur einen neuen Prozessor erhalten, sondern auch ein völlig neues Display, das mit einer neuen Anzeige-Technologie daherkommen soll.

iPad Pro 2021: Nur das 12.9-Zoll-Modell mit Mini-LEDs?

Die Gerüchte um ein neues iPad Pro 2021 gibt es bereits schon etwas länger. Eigentlich wurde das im Frühjahr vorgestellte iPad Pro 2020 bereits mit allerlei neuer Technologie erwartet, doch es kam anders. Stattdessen verbaute Apple nur einen LiDAR-Scanner auf der Rückseite und verbesserte lediglich die Grafikeinheit im Prozessor ein wenig und das nach rund zwei Jahren Stillstand nach dem iPad Pro 2018. Somit wäre ein grösseres Update im nächsten Jahr immer noch sehr wahrscheinlich.

Wie die Webseite TrendForce berichtet, soll das kommende iPad Pro 2021 ein Display bestehend aus Mini-LEDs auf den Markt bringen. Damit wären nicht nur deutlich höhere Helligkeiten möglich, sondern auch ein verbesserter Kontrast. Die Technik könnte auch den Stromverbrauch positiv beeinflussen. Die Änderungen könnten zudem auch ein neues Design mit noch weniger Rand bedeuten, doch hier gehen die Meinungen auseinander. Allgemein wird aber vermutet, dass Apple weiterhin beim jetzigen Design bleibt.

Kurios ist übrigens auch die Tatsache, dass die meisten Gerüchte sich nur um ein einziges Modell drehen. Denn wenn von Mini-LEDs für ein neues iPad Pro 2021 gesprochen wird, wird grundsätzlich nur das Modell mit 12.9-Zoll-Display genannt. Von den kleineren Geräten ist nicht einmal die Rede. Warum das so ist, bleibt vorerst ungeklärt. Wir halten es eigentlich für am wahrscheinlichsten, wenn beide Pro-Modelle das Display-Update erhalten. Aber warten wir die weitere Gerüchtelage erst einmal ab. In den kommenden Monaten dürfte hier noch einiges an Öl ins Gerüchtefeuer gegossen werden.