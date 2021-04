Das wird teuer: iPad Pro 2021 nur bedingt mit altem Magic Keyboard kompatibel

Das Magic Keyboard gehört zu den besten Tastaturen, die bisher für ein Apple -Tablet erschienen sind und es kommt auch noch aus eigenem Hause. Praktisch ist auch die hohe Abwärtskompatibilität zu vergangenen Modellen. Schwierig dürfte es aber bei neuen Modellen werden, denn ausgerechnet das nahezu identisch aussehende iPad Pro 2021 passt nicht 100 Prozent in das alte Magic Keyboard aus 2020. Stattdessen bietet Apple ein neues Modell der Tastatur im Shop an, während es den Vorgänger nicht mehr zu kaufen gibt.

Apple selbst hat aber nun vor gut einem Tag sein Support-Dokument aktualisiert. Dort ist zu lesen, dass die alte Tastatur funktional mit dem neuen iPad Pro 12.9 Zoll kompatibel ist. Also ihr könnt mit ihr ganz normal tippen und arbeiten. Allerdings warnt Apple vor dem Zuklappen, da die Dimensionen nicht mehr stimmen und der unangepasste Sitz kann eventuell gar zu Beschädigungen führen, vor allem dann, wenn ihr Display-Schutzfolien nutzt, die das iPad noch einmal in der Dicke erhöhen.

Immerhin ist das aktualisierte Magic Keyboard, das es übrigens nun auch in weisser Farbe gibt, zu allen anderen iPad Pro-Modellen der vergangenen Jahre (bis hin zur 3. Generation des iPad Pro 12.9 Zoll) kompatibel. Am Preis der Tastatur ändert sich derweil nichts. Ihr solltet also genau aufpassen, wenn ihr auf die neue Version des iPads aktualisiert. Eventuell lohnt es sich, die alte Tastatur zu verkaufen, um so den Preis des neuen Magic Keyboards etwas zu drücken.

