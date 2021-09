iPad Mini 6: Apple stellt kleines iPad Air offiziell vor

Apple hat gestern nicht nur das neue iPhone 13 und eine neue Apple Watch Series 7 vorgestellt, es gab auch was in Richtung iPads zu sehen. Während das normale iPad mit 9.7 Zoll ein kleines Refresh erhielt, kam es beim iPad Mini hingegen richtig dick! Mit neuem Prozessor und Redesign, richtet sich die neue Version mehr an Poweruser. Apples ehemaliges Einstiegstablet ist erwachsen geworden. Das Modell heisst übrigens nicht offiziell iPad Mini 6, sondern einfach nur iPad Mini, es bleibt allerdings die 6. Generation.

iPad Mini 6 mit Apple 15 Bionic und dem Design des neuen iPad Air

Wer ein handliches iPad Air oder gar iPad Pro haben möchte, der ist wohl mit dem neuen iPad Mini 6 gut bedient. Das Modell ist nun genauso kantig und weisst die gleichen runden oberen Ecken auf, wie das neue iPad Air und das iPad Pro. Dank der besseren Ausnutzung der Front erreicht das Display nun stattliche 8.3 Zoll im kompakten Format. Die hohe Auflösung von 2266 x 1488 Pixel bringen über 360 ppi auf die Mattscheibe, was scharf genug sein sollte.

Im Inneren finden wir übrigens den brandneuen Apple A15 Bionic, der auch in allen iPhone 13 Modellen zum Einsatz kommt. Es handelt sich hierbei um den A15 aus den Pro-Modellen mit einem schnelleren Grafik-Chipsatz, der Gaming auf dem iPad Mini 6 zum Erlebnis machen soll. Als Speichervarianten stehen 64 GB und einmal 256 GB zur Verfügung. Eine dritte Variante gibt es demnach nicht. Die 12-MP-Kamera stammt zudem aus dem iPad Air und sorgt im Rahmen eines Tablets für ausreichend gute Fotos. Eine Version mit 5G-Mobilfunk ist ebenfalls mit dabei.