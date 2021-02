iPad Mini 6 und Apple AirTags: Leaker nennt Vorstellungs-Termin im März

Seit Wochen kursieren Gerüchte im Netz, dass Apple bereits im frühen Frühling neue Geräte und Zubehör vorstellen wird. Konkret geht es um neue iPad Pro-Modelle mit Mini-LED oder gar ein neues iPad Mini 6. Auch die neuen AirTags tauchen immer wieder auf. Nun ist dazu auch ein Termin im Netz zu finden, der sogar als ziemlich wahrscheinlich gilt.

iPad Pro 2021, iPad Mini 6 und AirTags sollen am 16. März vorgestellt werden

Der Leak stamm hierbei aus dem sogenannten Naver Blog , wo schon das ein oder andere Gerücht in Stein gemeisselt wurde. Dort ist zu lesen, dass Apple am Dienstag des 16. März 2021 neue Geräte vorstellen wird. Dazu gehören neue iPad Pro-Modelle, die endlich mit der seit längerem spekulierten Mini-LED-Technik ausgestattet sein sollen. Auch ein neues iPad Mini 6 wird vermutet. Letzteres erhält das Design seiner grossen Vorbilder: Sehr flach, weniger Displayrand und wahrscheinlich mit Face ID statt Touch ID ausgestattet. Ob allerdings alle neuen Modelle den Apple A14 Chipsatz aus dem neuen iPad Air erhalten, bleibt abzuwarten.

Mit den Apple AirTags wird zudem ein neues Produkt erwartet. Die kleinen Zubehör-Gadgets können an anderen Dingen wie Schlüsselbunden, Handys oder weiteren Sachen angehangen werden. Mit ihnen soll sich die Position präzise Orten lassen. Die AirTags funktionieren also in etwa wie auch die von uns getesteten Smart Tiles.