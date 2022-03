iPad Air (2022) mit M1: Im Netz häufen sich Beschwerden über Verarbeitungsqualität

Mit dem neuen iPad Air hat Apple ein neues Hochleistungs-Tablet vorgestellt. Einige Nutzer:innen scheinen allerdings ein Problem mit der Verarbeitungsqualität zu haben, wie nun einige Posts auf Reddit vermuten lassen. Dort melden sich aktuell immer mehr Personen zum Thema und einige der Beschwerden sind durchaus besorgniserregend.

iPad Air (2022): Dünne Rückwand lässt Innenleben erfühlen?

Dort ist mittlerweile zu lesen, dass einige das Innenleben des neuen iPad Air mit M1-Chipsatz erfühlen können. Ein Teil gibt an, dass man die Batterie deutlich hinter der dünnen Rückwand spürt. Allerdings gehen hier die Meinungen auseinander, da einige der Nutzer:innen angeben, dass dieses bei allen Modellen der Fall so sei, andere wiederum haben dieses Problem nur mit dem iPad Air (2022) in der Farbe Blau. Ob also die Farbe das Problem sein könnte, lässt sich aus diesen Aussagen noch nicht ermitteln.

Zudem geben einige der Betroffenen an, dass das neue iPad Air in den Händen knackende Geräusche macht, was nicht unbedingt von hoher Verarbeitungsqualität zeugt. Ob die Probleme tatsächlich bestehen oder aktuell nur einige wenige Personen betrifft, ist derzeit nicht auszumachen. Wir haben aktuell auch noch kein Testgerät in der Hand, um diese Dinge ausprobieren zu können.