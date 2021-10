iOS 15.1 behebt viele Probleme: Neue Version kommt vermutlich Ende Oktober

Apple stellte nicht nur seine neuen iPhone 13-Modelle vor, sondern kam mit der Ankündigung auch das iOS 15 Update ins rollen. Letzteres sorgte allerdings auf einigen Modellen für Probleme, die bis heute bestehen. Die kommende Aktualisierung auf iOS 15.1 soll einige schwere Fehler beheben und vor allem auch heiss ersehnte Funktionen mitbringen

Apple SharePlay und ProRes kommen – Update bereits in wenigen Tagen?

Rund einen Monat nach Veröffentlichung von iOS 15 kommt schon das nächste größere Update. Wie der Leaker RobertCFO auf Twitter schreibt, hat er bereits das Release-Datum in der Beta-Version ausfindig machen können. Demnach kommt das neue Update wohl am 25. Oktober 2021 für alle kompatiblen Geräte. Darunter natürlich auch das iPhone 6s und 6s Plus.

Nutzer:innen klagen bereits seit Release von iOS 15 über Probleme mit der Apple Watch. So lässt sich wohl das Display nicht mehr immer entsperren obwohl die Apple Watch gekoppelt ist und dieses genau aus diesem Grund problemlos mit einer Maske auf dem Gesicht möglich sein sollte. Zudem scheinen einige wenige iPhones Aussetzer in der Bedienung zu haben. So können einige Nutzer:innen den Touchscreen an einigen Stellen berühren, aber nicht immer passiert etwas. Diese Fehler könnten mit iOS 15.1 der Vergangenheit angehören.