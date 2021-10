iOS 15.0.1 veröffentlich: Apple behebt nervigen Fehler mit der Apple Watch

Manchmal traute man seinen Augen nicht: Das iPhone meldete einen vollen Speicher obwohl das gar nicht stimmt. Ein Fehler der das neue iOS 15.0.1 Update nun beheben soll. Der Warnhinweis wird dann nicht mehr angezeigt und Nutzer:innen müssen sich keine Sorgen machen. Zudem dürften einige für die Sicherheit relevante Fixes in die Aktualisierung mit eingeflossen seinen. Einen schweren Bug gab es aber dann doch noch.

Mit dem neuen iOS 15 Update hat Apple seine nächste grosse Betriebssystem-Version auf den Weg gebracht. Doch wie es mit neuen Version bei fast allen Herstellern so ist, kommen erste Fehler erst zum Tragen, wenn die breite Masse die Aktualisierung nutzt. Mit iOS 15.0.1 hat der iPhone-Hersteller nun ein pflegendes Update nachgereicht, dass sich um einige der neu entdeckten Fehler kümmern soll. Vor allem in Bezug auf die Apple Watch .

Ein neues Update soll einige Fehler in iOS 15 ausmerzen. (Bild: Apple)

Allerdings gibt Apple aktuell nicht an, ob weitere Fehler behoben wurden. Viele Beschweren sich aktuell über Aussetzer bei der Bedienung des Displays in fast allen iPhone-Generationen, die seit dem iOS 15.0 Update auftreten. Es handelt sich also um einen Software-Fehler, der zu diesem Problem führt. Ob das Update sich auch um diesen Fehler kümmert, ist aktuell unklar.

Quelle: Apple