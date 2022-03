In-App-Werbung legt weiter zu

Das digitale Medium ist in der modernen Welt zu einem wesentlichen Bestandteil der Werbeindustrie geworden. Da die Menschen immer mehr Zeit an ihren Smartphones und Tablets verbringen, hat die digitale Werbeindustrie im letzten Jahrzehnt ein deutliches Wachstum erlebt.

Den Zahlen von Juniper Research zufolge werden sich die weltweiten Ausgaben für digitale Werbung im laufenden Jahr 2022 voraussichtlich auf 407 Milliarden US-Dollar belaufen. Es wird erwartet, dass der Umfang der digitalen Werbeindustrie um 85 Prozent auf 753 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 ansteigen wird. Ein erheblicher Teil dieser Zahl ist dem mobilen Format zuzuschreiben, insbesondere der In-App-Werbung.

Im Jahr 2022 werden voraussichtlich insgesamt 201 Milliarden USD für In-App-Werbung ausgegeben werden. Diese Zahl würde 49.4 Prozent der gesamten digitalen Werbeausgaben in Höhe von 407 Milliarden US-Dollar ausmachen. In den nächsten vier Jahren wird sich der Umfang der In-App-Werbung voraussichtlich mehr als verdoppeln. Den Zahlen zufolge würde sich die In-App-Werbung im Jahr 2026 auf 425 Milliarden US-Dollar belaufen, was ein Wachstum von 111.4 Prozent in den nächsten vier Jahren bedeutet. Damit werden die Ausgaben für In-App-Werbung voraussichtlich schneller wachsen als die Ausgaben der gesamten digitalen Werbeindustrie. Im Jahr 2026 wird die In-App-Werbung voraussichtlich das wichtigste Medium in der digitalen Werbung sein und 56 Prozent der weltweiten digitalen Werbeausgaben ausmachen.

Der Bericht von Juniper Research stellt auch fest, dass das Medium Video mit der zunehmenden Popularität von Medien wie TikTok und YouTube Shorts weiterhin eine Schlüsselrolle für Werbetreibende spielen wird.

Quelle: Juniper Research (Englisch) via sbs (Englisch)