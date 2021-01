Faltbares iPhone: Patent deutet auf verrücktes Kamera-Feature hin

Apple macht nicht jeden Trend der Branche mit oder wartet zumindest relativ lange, bis sich etwas abzeichnen kann. Gutes Beispiel ist die Gesichtserkennung Face ID, die zwar im Vergleich zu Android-Handys sehr spät kam, aber aktuell noch als die sicherste Entsperrmethode ihrer Art gilt. Manchmal lohnt sich das Abwarten einfach. Nun wird der Hersteller mit einem faltbaren iPhone in Verbindung gebracht und ein entsprechendes Patent zeigt eine sehr ungewöhnliche Kamera.

Faltbares iPhone mit einer Kamera zum Anstecken? Patent zeigt neues Modell

Samsung hat mit dem Galaxy Fold die Führung übernommen, später kam mit dem Huawei Mate X entsprechende Konkurrenz dazu, Das Motorola Razr ist zwar ebenfalls faltbar, aber auf eine andere Weise. Mittlerweile gibt es also seit einiger Zeit entsprechende Geräte und die Hersteller forschen weiter an der Technologie. Apple aber anscheinend auch, wie immer mehr Gerüchte im Internet verdeutlichen..

Bei der US-amerikanischen Patent-Behörde USPTO ist ein Patent aufgetaucht, das eine Kamera für ein faltbares Modell beschreibt. Das iPhone in dem Patent lässt sich ähnlich zusammenfalten, wie das Motorola Razr. Also in der Mitte und dann horizontal, was an frühere Klapphandys erinnert. Das Patent beschreibt auch die Kamera, die nicht mehr fest am iPhone angebracht zu sein scheint.