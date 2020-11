Faltbares iPhone: Testphase gestartet, mögliche Vorstellung in 2022?

Kommt das faltbare iPhone doch noch? Die Gerüchte nahmen bereits vor längerer Zeit immer mehr an Fahrt auf und Apple könnte tatsächlich an einem Modell dieser Art arbeiten. Ob solche Geräte aber dann auch auf dem Markt erscheinen, steht meist noch auf einem anderen Blatt. Neue Gerüchte heizen die Diskussion aber nun um ein faltbares iPhone wieder an, dass näher sein könnte, als bisher vermutet.

Testphase des faltbaren iPhones angeblich gestartet, kommt es 2020?

Wie ein Medienbericht aus China der “ UDN Money ” aktuell angibt, hat Apple die Testphase für ein mögliches faltbares iPhone gestartet. Bereits seit längerer Zeit wird Apple immer wieder mit einem faltbaren Gerät in Verbindung gebracht. Samsung und Huawei haben bereits Modelle auf dem Markt, werden allerdings bis heute eher als Nischenprodukte angesehen, was wohl auch dem Preis der faltbaren Smartphones geschuldet ist.

Bis heute gibt es aber keinerlei Vorstellungen darüber, was Apple genau in diesem Feld planen könnte. Bislang sind faltbare Geräte zwar interessante Konzepte, entpuppen sich aber meist eher als unpraktisch grosse Begleiter, mit weniger Mehrwert als gedacht. Ob Apple das Bild hier zugunsten des eigenen faltbaren iPhones ändern könnte, bleibt offen. Auch ob ein solches Modell von Apple jemals das Licht der Welt erblickt, ist noch nicht wirklich sicher.

Allerdings überschlagen sich hier mittlerweile einige Gerüchte aus Zuliefererkreisen, die eine Vorstellung des faltbaren iPhones für 2022 für möglich halten. Auch scheinen Analysten einen ähnlichen Zeitplan für das Gerät zu sehen. Bis auf den Bericht aus China und einigen schwammigeren Aussagen zum Thema, gibt es aber bislang kaum handfeste Informationen.