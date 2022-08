Apples Umsatz wird vor allem vom iPhone und seinen Diensten getrieben

Apple legt Ergebnisse für das dritte Quartal vor. Das Unternehmen aus Cupertino in Kalifornien weist einen Rekordumsatz aus und erreicht in allen wichtigen Produktkategorien ein Allzeithoch bei den aktiven Geräteinstallationen.

Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 für Apple endete am 25. Juni 2022. Darin verzeichnete Apple einen Rekordumsatz von 83.0 Milliarden US-Dollar, was einem ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen Quartalsgewinn pro Aktie von 1.20 US-Dollar.

Tim Cook, der CEO von Apple Inc., ist sichtlich zufrieden. Er sagt:

„Die Rekordergebnisse dieses Quartals sprechen für Apples ständige Bemühungen um Innovation, neue Möglichkeiten und die Bereicherung des Lebens unserer Kundschaft“

Die Orientierung an den Unternehmenswerten, die neue Funktionen zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit der User bis hin zu Werkzeugen, die die Barrierefreiheit verbessern, würden zum Erfolg des Computer- und Softwareherstellers beitragen.